Dat Poulain de wedstrijd tegen Eupen kon uitspelen? Een wonder, als je deze beelden ziet

door Timothy Collard vanuit Eupen

door

Dat Benoit Poulain de wedstrijd tegen Eupen kon uitspelen? Een wonder, als je deze beelden ziet

Foto: © Photonews

Club Brugge beschikt over twee populaire leuzes waar het graag mee uitpakt: 'No sweat, no glory' en #bluvngoan. Verdediger Benoit Poulain beantwoordt vanaf heden zonder twijfel perfect aan beiden...