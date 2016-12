VIDEO: Meunier en Mertens scoorden wereldgoals, maar welke Belg maakte de allermooiste?

Thomas Meunier zorgde woensdag voor een absolute beauty voor PSG. Met ook de goal van Mertens vers in het geheugen, gingen we op zoek naar nog meer Belgische wereldgoals. Kijk en geniet!

Diego Armando Mertens

Deze staat heel hoog en is meteen de recentste die we opnemen. Het doelpunt van Mertens tegen Torino zal hopelijk nog lang op ons netvlies gebrand staan, benieuwd wat de echte Diego Armando hiervan vond. San Paolo dacht alvast zijn reïncarnatie eindelijk beet te hebben.

Benteke met de retro

Heeft Benteke alleen maar slechte momenten gekend bij Liverpool? Zet dat maar uit je hoofd. Wat dacht je van deze omhaal in The Hate Game op bezoek bij Manchester United. Hij gaf zijn ploeg bij een 2-0 achterstand nog hoop.

BOEM, Nainggolan

De wedstrijd tegen Wales op het EK wil iedereen uiteraard zo snel mogelijk vergeten, maar één actie uit die wedstrijd tovert nog steeds een glimlach op ons gezicht. Wat een regelrechte bom van Nainggolan!

De Bruyne met een echte wereldvolley

Kevin De Bruyne tekende voor heel wat mooie goals in zijn carrière, maar deze in Europa met Wolfsburg tegen Lille, slaat toch alles. Toen had Mourinho zich zijn vergissing wellicht al stevig beklaagd. Wat een pot!

Solist Lukaku

Dat Lukaku qua techniek geen absolute hoogvlieger is, wordt hem vaak aangewreven. Maar aan dit doelpunt is toch te zien dat hij wel degelijk een dribbel uit zijn voeten kan toveren. Wat een goal!