Zowaar vier Premier League-clubs zitten achter speler van Standard

door Johan Walckiers

door

Guillaume Hubert heeft ook de interesse van Liverpool opgewekt

Guillaume Hubert is serieus in trek. De 22-jarige doelman van Standard speelde dit seizoen Jean-François Gillet uit doel en heeft al heel wat indruk gemaakt. De halve Premier League lijkt wel voor hem in de rij te staan.