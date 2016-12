Vanhaezebrouck moet afkoelen en stuurt Balette: "Hij zei dat hij liever had dat ik het deed"

Weet je, meestal kijken we niet zo uit naar een persconferentie na een match. Meestal zitten coaches dan vol clichés, maar Hein Vanhaezebrouck ging wellicht eens voluit door gaan na de wedstrijd tegen Anderlecht. Maar hij beschermde zichzelf.

Vanhaezebrouck mocht na zijn verwijzing naar de tribune niet meer in de neutrale zone komen en gaf dus geen interview voor tv. Maar achteraf verscheen ook Peter Balette op de persconferentie. "Ja, aangezien hij geen interviews mocht geven voor tv heeft hij gezegd dat ik vandaag dan maar alles moest doen. Hoe hij reageerde achteraf? In de kleedkamer was hij al tot rust gekomen. Maar je kan wel zijn ontgoocheling begrijpen."

Balette was dan ook veel gematigder dan Hein was geweest moest hij zich laten gaan. "Het resultaat is wat het is, maar ik steek niet onder stoelen of banken dat één cruciale fase deze hele wedstrijd bepaald heeft. Of die rode kaart terecht was, daar spreek ik me niet over uit. Maar het is spijtig dat zo'n aangename en spannende wedstrijd zo onthoofd werd", vond Balette.