Milicevic merkt ook mindere vorm Gent, maar: "Op training halen we het niveau van de kampioenenploeg"

Op STVV na herinner ik me geen rampzalige wedstrijden van ons -Danijel Milicevic

"Als je het team ziet trainen, zie je dezelfde kwaliteit als de kampioenenploeg, maar in de wedstrijden ligt het anders. We hebben die kalmte niet meer." Dus is het aan de routiniers om daar iets aan te doen. "We moeten met de jongens die de titel meemaakten onze verantwoordelijkheid nemen en meer brengen om de nieuwe jongens naar een hoger niveau te stuwen."

Bovendien is het allemaal nog zo slecht niet. "Ik herinner me op STVV na geen rampzalige wedstrijden van Gent. Ik heb vertrouwen in de groep en maak me echt geen zorgen over play-off 1." Donderdagavond mogen Milicevic en co. dat tegen Anderlecht bewijzen.