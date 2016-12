Vossen blijft erg nuchter, maar zijn (stilaan geweldige) statistieken spreken voor zich

"Dat ik twee assists geef? Dat is altijd fijn voor de statistieken" - Jelle Vossen Deel deze quote:

“Dat ik twee assists geef? Dat is altijd fijn voor de statistieken, hé”, knipoogde de zoals steeds nuchtere Vossen na de wedstrijd in Eupen. “We hebben de wedstrijd in handen genomen na het vroege tegendoelpunt. Het was niet altijd even makkelijk, maar ik vind dat we het goed hebben uitgespeeld.”

Vossen is niet meteen iemand die zichzelf boven de ploeg zal zetten, dat is wel duidelijk. Vragen over zijn individuele prestatie? Daar dribbelt hij handig rond. “We stonden vorige week voor een moeilijk drieluik, waarvan de match in Eupen de moeilijkste was. We willen 9 op 9 en met een goed gevoel de break in. Dat is wat telt”, besloot de aanvaller.

Of je het nu leuk vindt of niet, Jelle, wij zetten je knappe statistieken van dit seizoen toch even op een rijtje.

Doelpunten voor Club Brugge (in competitie):

Vossen 11

Izquierdo 6

Vormer 5

Vanaken 4

Cools 3

Assists voor Club Brugge (in competitie):

Vossen 6

Vormer 6

Claudemir 4

Limbombe 3

van Rhijn