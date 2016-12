Anderlecht is hechter? Daarvoor gebruiken ze ook Whatsapp

Als je dezer dagen rondvraagt in de spelersgroep van Anderlecht blijkt de sfeer opperbest te zijn. Na een moeilijke start is het een hecht team geworden. En daar hebben ze zo hun hulpmiddellen voor.

Bij veel ploegen hebben ze een Whatsapp-groep in de kern, ook bij Anderlecht. "Ja, en soms is dat wel grappig", vertelde Leander Dendoncker. "Dat is ook wel logisch, want we zijn een jonge groep. Er verschijnen wel eens video's in enzo. Nee, er werd niet met mij gelachen na mijn twee goals", glimlachte hij.

Maar het heeft ertoe bijgedragen dat er ook op het veld voor elkaar gevochten wordt. "We hadden ook wel wat tijd nodig. Het was nieuw voor veel jongens en we moesten elkaar zoeken op en naast het veld. De trainer had daar ook zijn aandeel in, want hij legt altijd de nadruk op de groep. Ja, het is een andere sfeer dan vorig seizoen, maar dat is ook logisch. Zoveel nieuwe spelers en de groep is zelfs nog jonger geworden."