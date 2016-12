Sterkhouder Anderlecht sluit wintertransfer volledig uit: "De Rode Duivels, daar denk ik nu niet aan"

Leander Dendoncker is één van de spelers die bij Anderlecht een constant niveau haalt. Als defensieve middenvelder is hij helemaal opengebloeid. Maar een vertrek in januari? Nee, dat is helemaal uitgesloten.

Nochtans zou je zeggen dat om voor de Rode Duivels in aanmerking te komen hij best naar het buitenland vertrekt. Maar in de wandelgangen circuleert dat Dendoncker eerst echt kampioen wil worden. "Ik ben al eens geselecteerd geweest, weliswaar door een paar blessures. Maar aan de Duivels denk ik nu niet. Ok, jawel, maar als je bij Anderlecht - wat toch de grootste ploeg is in België - op een hoog niveau speelt, kom je wel in aanmerking."

Ondertussen is Wilfred Ndidi wel voor een serieus bedrag verkocht. Een speler vergelijkbaar met Dendoncker. "Maar ik vergelijk niet graag met andere spelers. Ndidi is wel een goeie speler, maar ik ben daar niet jaloers op. Als er iemand komt met 15 miljoen? Dat weet ik niet. Ik ben niet met bedragen bezig. Ik weet ook niet of ik dat waard ben. Over bedragen ga ik niet praten."