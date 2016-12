'Anderlecht mag de hoop dat Teodorczyk volgend seizoen nog in België voetbalt stilaan opgeven en wel hierom'

door Redactie



RSC Anderlecht deed met de huur van Lukasz Teodorczyk een gouden zaak. De Brusselaars zijn van plan zijn aankoopoptie te lichten, maar dat lijkt niet te volstaan.

Al weken trekken verscheidene clubs uit Europa aan zij mouw en groeien de bedragen die teams (WBA zou 14 miljoen euro veil hebben) voor hem willen ophoesten. En dus zal Teodorczyk volgend seizoen wellicht niet meer in het Constant Vanden Stockstadion te zien zijn.

"Ik kan jullie garanderen dat Teo in geen geval in januari vertrekt", laat zijn manager Marcin Kubacki in Het Nieuwsblad optekenen. "Daarvoor is hij Anderlecht te dankbaar."

Geen garanties

Waarna de belangrijke 'maar' volgt. "Voor de zomer geef ik geen garanties. Er zijn zoveel clubs die zo'n spits willen", aldus Kubacki.