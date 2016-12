Onze Belgen in Europa zijn het scoren niet verleerd, maar wie staat op kop?

De Belgen laten overal in Europa de netten gretig trillen. Ene Dries Mertens deed dat zomaar zeven keer op twee wedstrijden. Maar wie scoorde nu de meeste goals?

Ze vielen achterover van Dries Mertens, daar in Italië. Diego Armando Mertens, je zou voor minder als je in loondienst van Napoli de ene na de andere goal maakt. Zo bestormde hij ook de top van de Belgische doelpuntenmakers in het buitenland.

Etentje op de helling

Daar waren Benteke, Lukaku en Hazard immers van bij het begin van het seizoen haasje-over aan het doen. Al komt Loris Brogno met zeven stuks ook aardig in de buurt. Nog op de tabel verschenen: ene Nill De Pauw. De 'vergeten' Belg doet het uitstekend bij Guingamp.

Chadli stond in het begin ook helemaal bovenin, maar zijn blessure en bankzitterstatuut gooiden sindsdien roet in het eten. Kan hij terug opklimmen? Ook Thorgan Hazard en Divock Origi blijven voorlopig op vier stuks. Opletten voor dat etentje, Thorgan! Eden Hazard lacht intussen in z'n vuistje.