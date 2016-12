Milicevic haalt zijn beste herinneringen aan paarswit op: "Nog nooit slecht tegen Anderlecht"

Mijn beste herinnering aan Anderlecht? Toen ik niet speelde -Danijel Milicevic Deel deze quote:

"Die wedstrijd na onze titel was de leukste, ook al speelde ik niet (Hein Vanhaezebrouck liet de bankzitters opdraven, nvdr.). Ook in Anderlecht bij die belangrijke 1-2 met goals van Foket en Raman speelde ik maar een helft, maar het was een heel goeie wedstrijd."

Hij kiest opvallend genoeg die twee wedstrijden boven zijn assist voor Neto in de absolute slotfase in april 2015. Toen legde die zege mee de basis voor de titel. "Die was ook heel mooi, én vooral belangrijk", lacht Milicevic. Bekijk hieronder nog eens dat belangrijke doelpunt. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.