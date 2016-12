Milicevic niet te spreken over Lambrechts: "Hij deed het ook al bij Meïté"

Zo'n beslissing in een echte topper... -Danijel Milicevic Deel deze quote:

"Wat er gebeurde? Ik zag het en ik zag het ook niet", bleef de middenvelder op de vlakte. "Het was vooral wat nervositeit na die rode kaart, onze bank was niet tevreden over de reactie van Nuytinck." Daarna bleef Gent echter de betere ploeg.

"We konden het balbezit vasthouden en nog enkele kansen creëren, maar door de vermoeidheid kwamen er ook counters van Anderlecht." Gent gaf de eerste twee doelpunten ook gewoon weg. "De eerste was vermijdbaar, de tweede was echt een cadeau."

"Het derde doelpunt was een echte wereldgoal. Met z'n linker en dat voor een rechtsvoetige. Het zit allemaal wat tegen. Dit is al de derde rode kaart die we extreem licht krijgen. We zijn erg teleurgesteld, want we speelden goed, maar blijven met niets achter", sloot Milicevic af.