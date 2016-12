"Boeckx is een geschenk voor een coach, je hebt zo iemand nodig"

door Redactie



Frank Boeckx staat vanavond in het doel tegen AA Gent. En reken maar dat hij gemotiveerd zal zijn, want de 30-jarige doelman moest in 2014 langs een heel klein achterpoortje vertrekken bij de Buffalo's. En nochtans kan je bij zijn ex-trainers en voormalige ploegmaats geen kwaad woord bespeuren.

Zo was Boeckx daarna doelman bij Antwerp en voormalig trainer Richard Stricker heeft niets dan lof voor hem. "Frank zat in een diep dal toen hij bij ons aankwam”, vertelt de Engelsman in HLN. “Ik had begrepen dat veel mensen hem zwart maakten. Maar ik was onder de indruk van zijn kwaliteiten. Alleen: hij is toch aan de kleine kant voor een doelman. Hij knokte terug, vooral dankzij zijn winnaarsmentaliteit.”

In de kleedkamer van Anderlecht staat hij bekend als de grootste grapjas en de man die met iedereen het kan vinden. "Een geschenk voor een coach”, weet Stricker. “Dat was bij Antwerp het geval en zal bij Anderlecht ook zo zijn. Wanneer er veel druk is of de resultaten tegenvallen, heb je zo iemand nodig. Niet alleen een winnaar op het veld. Ook iemand die ervoor kan zorgen dat je als één groep verder kan. Frank zorgt daarvoor."