Anderlecht zal stevig uithalen tijdens de wintermercato, maar deze huurling keert met zekerheid niet terug

door Redactie



Anderlecht staat voor een drukke wintermercato. De Brusselaars kunnen vesterking goed gebruiken, andere jongens zullen dan weer andere oorden opzoeken.

Een vervroegde terugkeer van huurling Mahmoud 'Trezeguet' Hassan is niet aan de orde, weet La Capitale. Nochtans hebben de Brusselaars een optie in het huurcontract zitten om de Egyptische winger vroegtijdig terug te halen.

En dus kan Trezeguet nog een cruciale rol vertolken in de Moeskroense degradatiestrijd, behalve dan in de eerste drie duels tegen Lokeren, Essevee en Eupen. "Het is jammer dat we hem begin 2017 moeten missen vanwege de Africa Cup. Daar zullen we rekening mee moeten houden tijdens onze winteraankopen", aldus sportief directeur Juri Selak. "Maar in play-off 2 kan hij nog veel plezier beleven aan zijn uitleenbeurt aan Moeskroen."