Georges Leekens heeft nieuws waar ze bij Anderlecht maar wat blij mee zullen zijn, Standard en Kortrijk wachten bang af

door Redactie



Onze zestien eersteklassers bereiden in januari de tweede seizoenshelft voor op stage, maar lang niet allemaal met een volledige kern. Zo moeten heel wat clubs enkele spelers afstaan aan de Africa Cup.

Die vindt van 14 januari tot 5 februari in Gabon plaats. Goerges Leekens, de bondscoach van Algerije, maakte donderdag een voorselectie bekend. Daarin was er geen plaats voor Sofiane Hanni.

Een beslissing die men bij Anderlecht niet al te erg zal vinden. Hoewel Hanni niet in zijn beste vorm steekt, was hij in de eerste seizoenshelft bepalend voor paars-wit.

Bekende namen die wel in de 31-koppige preselectie zitten: Ishak Belfodil (Standard) en Idriss Saadi (KV Kortrijk).