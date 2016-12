KRC Genk ziet eeuwig beschikbare joker vertrekken wegens gebrek aan vertrouwen, interesse van (Nederlandse?) clubs is verregaand

Racing Genk is Sandy Walsh (21) komende zomer, wanneer zijn contract afloopt, kwijt. De in België geboren Nederlander is het beu om voortdurend als joker te dienen.

Hoewel Walsh dit seizoen 21 keer in actie kwam, waarvan 18 keer als basisspeler, is het duidelijk dat zijn polyvalentie zich tegen hem keert bij de club uit de mijnstad. Het gewezen jeugdproduct van Anderlecht bekleedde dit seizoen al alle posities in de achterhoede, maar eens Timothy Castagne of nu ook weer Jere Uronen terugkeren uit blessure, is Walsh zijn plaats kwijt.

En dus is de beslissing gevallen: Walsh vertrekt, wegens een gebrek aan vertrouwen, uit Limburg. Genk is al enige tijd op de hoogte van zijn besluit en de zoektocht naar een nieuwe ploeg werd reeds aangevat. De kans is groot dat hij naar Nederland trekt. Zijn entourage maakt gewag van verregaande gesprekken.

Terug naar de as

Bij zijn toekomstige werkgever hoopt Walsh weer in de as van het veld te kunnen spelen en het liefst van al op de zes. De positie waar hij in se zijn opleiding genoot. Met zijn technisch vermogen en goede pass lijkt de Eredivisie alvast op zijn lijf geschreven.