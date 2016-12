Aftellen naar de Soccer Trophy: ruim 200 ploegen zijn weer klaar voor een spetterende editie!

door Redactie



Soccer Trophy is weer helemaal klaar om van start te gaan

Foto: © Soccer Trophy

Binnen een kleine week is het opnieuw zover. In Park Spoor Noord in Antwerpen gaat maandag 26 december de Soccer Trophy van dit seizoen van start met meer dan 200 ploegen. Bovendien is er deze editie niet enkel een voetbalcompetitie.