Gent sakkert: "Goed beeld wat er zou gebeurd zijn met 11 tegen 11 ..."

Thomas Foket leed een zure thuisnederlaag met AA Gent

AA Gent heeft in eigen huis een keertje verloren. Zo blijft het ook buiten de top-6 staan na 20 speeldagen. "Bepaalde factoren speelden niet in ons voordeel", klonk het achteraf. Inderdaad: de arbitrage was niet echt goed, met vroeg en erg streng rood voor Esiti.