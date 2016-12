Vanderhaeghe geeft toe: "Het was een dubbeltje op z'n kant"

KV Oostende speelde vanavond dan wel niet de beste wedstrijd van het seizoen, maar de West-Vlamingen pakten wel de volle buit in het Guldensporenstadion. Yves Vanderhaeghe is een tevreden coach.

Al was Yves Vanderhaeghe eerlijk genoeg om een eerlijke analyse te maken. "Ik moet toegeven dat de eerste helft een dubbeltje op zijn kant was. We scoorden dan ook op een ideaal moment."

En dat klopt. De Kerels startten goed aan de wedstrijd en verdienden eigenlijk een doelpuntje. "Het is nooit gemakkelijk om te komen voetballen bij een ploeg die enkele keren zwaar de boot is ingegaan."

Controle

"Kortrijk wilde iets tonen voor eigen publiek", besluit Vanderhaeghe. "Maar we zijn er heel goed mee omgegaan. Ik ben tevreden met de manier waarop we de controle hielden na de rust."