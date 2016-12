Na alle frustraties heeft Degryse boodschap voor Vanhaezebrouck: "Dat blijft niet duren"

door Redactie



AA Gent overklaste Anderlecht in 3/4e van de twee toppers die het speelde tegen Anderlecht. En toch oogt de balans met een 1 op 6 mager. Donderdag was er natuurkijk heel wat hetze rondom de onterechte rode kaart.

De Buffalo's palmen na de passage van paars-wit nog steeds een magere zevende stek in. "Twee op twaalf, dat is eigenlijk een grote onrechtvaardigheid", vertelt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "De beslissing van de scheidsrechter was gisteren zéker discutabel, maar andere clubs krijgen soms ook rode kaarten die onterecht zijn."

"En je kan niet alles op de ref steken. Lambrecht is niet verantwoordelijk voor de verdedigende fouten. Nielsen liet zich tot tweemaal toe veel te makkelijk aftroeven door Teodorczyk."

Niet veel teams die beter voetballen

Toch vindt Degryse dat de club uit de Arteveldestad zich ondanks die zevende plaats geen zorgen hoeft te maken. "Die pech en dat onrecht blijven niet duren. Het zat gewoon niet mee. Qua spel zijn er niet veel teams die beter voetballen dan AA Gent, maar je moet dat ook in resultaat kunnen omzetten."