FOTO: AA Gent spoelt zure nederlaag door met geweldige verkleedpartij

Dat AA Gent niet met het beste gevoel Kerstavond en Kerstmis zal beleven, is het understatement van de dag. Donderdagavond kwam het benadeeld uit de strijd met Anderlecht. Toch werd het snel doorgespoeld met een geweldige kerstkaart.

Met een serieuze knipoog naar de rijke geschiedenis van de kunststad, poseerden de spelers voor de jaarlijkse kerstwens. Verkleed als edelmannen en ridders gingen ze zitten voor de schildersezel van -wie anders voor deze rol- artiest Milicevic.

Wie goed kijkt kan zelfs Hein Vanhaezebrouck terugvinden. Ook vanwege Voetbalkrant.com wensen we u een prettig eindejaar toe. Benieuwd of Lambrechts zo'n kaartje in de bus krijgt.

KAA Gent wenst al zijn supporters, sponsors en partners een vrolijk kerstfeest en prettige eindejaarsfeesten! Op naar een excellent 2017! pic.twitter.com/uF99xwoSQ5 — KAA Gent (@KAAGent) December 23, 2016

Boven, van links naar rechts: Hannes Van Der Bruggen, Brian Vandenbussche, Stefan Mitrovic, Kalifa Coulibaly, Kenny Saief, Renato Neto, Thomas Foket, Lasse Nielsen.

Onderin, van links naar rechts: Rob Schoofs, Jérémy Perbet, Thomas Matton, Moses Simon, Rami Gershon, Nana Asare.

Vooraan: Danijel Milicevic.