Prachtig: Getroffen Braziliaanse club krijgt trofee op mooie ceremonie Ã©n plek in 'Champions League'

Prachtig: Getroffen Braziliaanse club krijgt trofee op mooie ceremonie én plek in 'Champions League'

Chapecoense heeft op het gala van de loting voor de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League, de trofee voor de Copa Sudamericana mogen ontvangen. Bovendien ging het ook de trommel in.

In de nasleep van de crash had de voorzitter van de Colombiaanse tegenstander al aangegeven dat Chapecoense de Beker verdiende. Die kreeg het vannacht dat ook. Het was de duidelijk geëmotioneerde voorzitter van de club die de prijs kwam ophalen.

Er werden ook foto's van de overleden spelers getoond bij de emotionele trekking voor de Copa Libertadores van volgend jaar. In die hoogste continentale competitie mag Chapecoense aantreden omdat het dus de Copa Sudamericana won.