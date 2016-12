Hilarische video: Jozef Preud'homme en zijn drie wijzen (Izquierdo, Vossen en Vanaken)

door Johan Walckiers

door

Club Brugge maakte een fantastische kerstvideo

Foto: © Club Brugge

De kerstwensen vliegen ons om de oren en we gaan ze niet allemaal posten hier. Maar dat van Club Brugge willen we u alvast niet onthouden. Vooral de rol van Michel Preud'homme is om u een kriek te lachen.