De situatie van Lukebakio is wat duidelijker, trainer rekent op hem

Anderlecht heeft de situatie van Dodi Lukebakio eens onder de loep genomen en er is overleg gepleegd met Toulouse. Daar hebben ze echter bevestigd dat de flankaanvaller mag blijven.

Lukebakio heeft nog geen enkele wedstrijd gespeeld voor zijn Franse club aangezien hij geen Belgisch paspoort heeft en er in Frankrijk slechts vier niet-EU-spelers mogen ingeschreven worden. Maar aangezien hij nu voor zijn land gespeeld heeft, mag hij na Nieuwjaar wedstrijden spelen.

En dus is een terugkeer naar Anderlecht niet aan de orde. Trainer Pascal Dupraz was trouwens onder de indruk van wat de vinnige aanvaller op training liet zien en wil hem zo snel mogelijk integreren. Toulouse doet het wel goed in de Ligue 1 en staat voorlopig op de achtste plaats.