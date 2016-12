Boeckx weet waarom topper ontaardde: "Er stond er één aan de zijlijn iedereen op te jutten"

door Johan Walckiers vanuit Gent

Frank Boeckx vindt dat Hein Vanhaezebrouck de gemoederen opjutte

We kunnen hem deze keer wel begrijpen, Hein Vanhaezebrouck. De coach van de Buffalo's was razend, maar moet zich dringend toch eens leren beheersen, want zijn woede-uitbarstingen gaan hem nog dikwijls in de problemen brengen. En deze keer liep het al even uit de hand.