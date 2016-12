Nooit stond KV Mechelen zo dicht bij PO1, toch ziet Gert Verheyen Malinwa nog afvallen voor deze zes teams

door Redactie



KV Mechelen was de winnaar van de midweekspeeldag. Malinwa won de rechtstreekse confrontatie met Charleroi en zag hoe concurrenten AA Gent, Standard en Racing Genk wél in de fout gingen.

De Maneblussers eindigden al enkele keren op de ondankbare plaats 7 in de competitie. Lukt het nu dan eindelijk wel eens om PO1 te halen?

"Ik denk het niet", is analist Gert Verheyen van mening in Het Nieuwsblad. "Niet omdat ik niet in KV geloof, wel omdat ik ervan uitga dat er vier van de vijf klassieke topclubs play-off 1 halen."

Sfeer van weleer

"Met ook nog Zulte Waregem en wellicht Oostende zijn de plaatsjes op. Daarom is de voorzichtigheid binnen de club gepast. Maar: KV is bezig aan een straffe reeks. Vooral thuis, dankzij de sfeer van weleer. Dat is hun grote kracht."