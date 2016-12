Bondsparket maakt straffen Esiti en Vanhaezebrouck bekend na tumultueuze topper van donderdag

door Johan Walckiers

Hein Vanhaezebrouck krijgt een voorstel van één week schorsing, Esiti krijgt geen schorsing

Foto: © photonews

Het Bondsparket was er deze morgen vroeg bij om samen te zitten over de wedstrijden van de afgelopen speeldag. Op het programma stond vooral de topper van gisteren, waarover wel wat te zeggen was.