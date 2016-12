Deschacht en co zijn peanuts vergeleken met deze man: gegokt op 1260 matchen

door Redactie



In België hebben we een paar jongens die gegokt hebben op voetbalmatchen, maar aan deze man kunnen ze niet tippen. Bad boy Joey Barton wordt door de FA immers beschuldigd van het gokken op maar liefst 1.260 wedstrijden.

Tussen 2006 en 2016 liet Barton, ex-speler van Newcastle en QPR, zich volledig gaan in zijn gokverslaving. Tijdens zijn periode bij het Schotse Rangers liet hij in zeven maanden tijd zelfs 44 weddenschappen noteren. Die club schorstte hem daaropvolgens en ontsloeg hem later na een ruzie op training.

Barton tekende deze week een contract bij Burnley, waar hij de concurrentie met Steven Defour moet aangaan. Maar intussen is hij nog niet vrijgegeven door de Schotse bond. Er wacht hem ook nog een straf van de FA.