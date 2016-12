Hier kan u al zeker van zijn: Badji speelt op Charleroi

Met welke defensie gaat Anderlecht straks aantreden op Charleroi? Het wordt een moeilijke zaak voor René Weiler en eigenlijk heeft hij maar één alternatief meer.

Kara Mbodji pakte zijn vijfde - heel domme trouwens - gele kaart van het seizoen en is dus geschorst de volgende speeldag. De blessure van Bram Nuytinck zag er ook niet naar uit dat hij tegen maandag al hersteld gaat zijn. En Olivier Deschacht is geen optie meer om te spelen. Dan komen we quasi automatisch uit bij de noodingreep die Weiler al een paar keer moest toepassen dit seizoen.

Leander Dendoncker zal achteruit getrokken worden om naast Spajic te spelen, want Weiler gaat het niet aandurven om Wout Faes zijn debuut te laten maken tegen een andere play off-kandidaat. Dat betekent ook dat Stéphane Badji zo goed als zeker in de ploeg komt, want veel opties om Dendoncker te vervangen op het middenveld heeft Weiler nu ook weer niet.