VIDEO: Verdediger smeekt Neymar op de knieÃ«n om hem niet belachelijk te maken

Het werd uiteindelijk 13-9 voor Neymar en z'n tien vrienden die hij optrommelde. De toeschouwers die met hun aanwezigheid Chapecoense een steun in de rug gaven, kregen dus maar liefst 22 goals te zien.

Dat er niet al te scherp verdedigd werd, is duidelijk. Één van de verdedigers, een zekere Fred, ging zelfs op de knieën voor Neymar. Hij wou de superster er zo van weerhouden om hem belachelijk te maken. Maar, dat deed hij toch. Bekijk hieronder het filmpje, opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Funny video. Opponent begs Neymar not to humiliate him. Ney seems to have agreed. Goes on to destroy him anyway. pic.twitter.com/h29kPtC6fJ