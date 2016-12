Anderlecht en Club Brugge kunnen deze doelman al opgeven

Anderlecht en Club Brugge willen een nieuwe doelman tijdens de wintermercato, al is dat bij paars-wit wel wat minder geworden na de recente prestaties van Frank Boeckx. Maar toch blijven er namen circuleren in het geruchtencircuit. Maar eentje daarvan mogen ze al opgeven.

Nicolas Penneteau werd immers bij beide clubs genoemd, maar de Franse doelman van Charleroi is duidelijk over hun kansen. "Het zijn slechts geruchten. Verder heb ik daar niks over te zeggen, want er zijn geen concrete aanbiedingen", zei hij aan de RTBF.

Maar Penneteau heeft er ook geen zin in, want bij Charleroi staat hij elke match in de goal. Elders moet hij weer gaan vechten voor zijn plaats. "Ik ga niet op de bank gaan zitten voor een goed contract. Ik heb al genoeg verdiend tijdens mijn carrière. Ik wil spelen, het financiële is niet meer zo belangrijk", zegt de doelman die eerder bij Bastia en Valenciennes speelde.