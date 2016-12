Deschacht wordt prioriteit nummer 1 bij Zulte Waregem, maar... moeilijke deal

door Johan Walckiers

Olivier Deschacht kan naar Zulte Waregem verhuizen in de wintermercato

Er is meer duidelijkheid over de situatie van Olivier Deschacht bij Anderlecht. De verdediger heeft twee opties in de komende weken en daar zal hij zich grondig over moeten beraden.