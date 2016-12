Nu 20 miljoen euro waard en klaar voor droomtransfer, maar zÃ³ kwam KRC Genk Wilfred Ndidi in 2013 op het spoor

Nu 20 miljoen euro waard en klaar voor droomtransfer, maar zó kwam KRC Genk Wilfred Ndidi in 2013 op het spoor

door Redactie



Aan het vertrek van Wilfred Ndidi naar Leicester City gaat KRC Genk deze winter grof geld verdienen. De Limburgers kwamen de nu 20-jarige Nigeriaan in 2013 al op het spoor.

De gerenommeerde scout Roland Janssen, die nu voor Man United werkt, trok in september 2013 voor een scoutingsopdracht naar Nigeria. Daar bekeek hij op een namiddag maar liefst 250 spelers, waaronder een 17-jarige rijzige verdediger.

"Ndidi viel me eigenlijk meteen op", vertelt Janssen in Het Laatste Nieuws. "Als Afrikaanse spelers weten dat er scouts in de tribunes zit, dan gaan ze tot het uiterste en verder om zich te bewijzen. Bij Ndidi had ik dat gevoel niet."

Niet op z'n Afrikaans

"Hij maakte op mij een on-Afrikaanse indruk. Geen tackels op kniehoogte, rustig aan de bal, secuur in de passing, en een mooie lange bal en dat op een rotveld. Heel solide voor een jongen van 17 die het opnam tegen jongens die vijf tot tien jaar ouder waren." Janssen regelde een testperiode voor Ndidi bij Genk, en zo geschiedde...