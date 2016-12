Weiler heeft verklaring voor dominantie Gent: "Jong middenveld"

Wat moet je van Anderlecht tegenwoordig toch maken? Schitterend is het voetbal allesbehalve, maar ze graaien wel de punten mee en staan op twee eenheden van leider Club Brugge. René Weiler onthoudt vooral dat laatste.

Weiler kon er ook niet omheen: de rode kaart voor Esiti. "Dat heeft heel de match veranderd", aldus de Zwitsere coach van paars-wit. "Ik heb in de kleedkamer gehoord dat het een heel zware rode kaart was. En dan kan ik de ontgoocheling van Gent heel goed begrijpen. Maar goed, ik kan me nu ook direct 3-4 fases voor de geest halen waarin wij benadeeld werden door beslissingen van de refs dit seizoen."

Weiler zag ook dat zijn ploeg niet al te best voetbalde, maar dat bedekt hij al heel het seizoen met de mantel der liefde. "We hebben hier een hele goeie zaak gedaan en ben dan ook blij met de drie punten. Hoe het kwam dat we drievierde van de match het spel ondergaan? We leden veel balverlies op het middenveld. Maar dat is normaal: we hebben veel jonge spelers op het middenveld. Youri en Leander hebben in deze match ook weer iets bijgeleerd", viel Weiler in herhaling.