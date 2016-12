Brusselse traditie herleeft: 6.000 (!) fans van RWDM en Union maken er nostalgische Zwanzederby van

In Brussel waren vrijdagavond alle ogen gericht op de Zwanzederby tussen RWDM en Union Saint-Gilloise. De klassieker uit de hoofdstad bracht een massa volk op de been.

Ruim 6.000 Brusselse voetballiefhebbers zakten naar het alom bekende Edmond Machtensstadion in Molenbeek af voor het vriendschappelijke duel met de buren uit Sint-Gillis.

De Zwanzederby was aan een tweede editie toe. Vorig seizoen verbroederden in het Dudenpark 5.000 fans voor de prelude die op 0-1 eindigde in het voordeel van RWDM. Vanavond verdeelden beide clubs de buit: 1-1 na goals van Fauré en Haidara.