KRC Genk heeft opvolger Ndidi beet: een 18-jarig Noors wonderkind

door Johan Walckiers

Sander Berge legde medische testen af bij Racing Genk

Wilfred Ndidi heeft het vliegtuig naar Engeland nog niet genomen of Genk heeft al een volgende tiener in huis. En het is voor exact dezelfde positie. Sander Berge legde vandaag immers medische testen af bij de Limburgers.