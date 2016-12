Comedy Capers bij Leekens: Hanni zwaar ontgoocheld, maar dat hoefde niet

Het begint redelijk verwarrend te worden. Voor ons en voor Anderlecht, want nadat eerst bekend werd dat Sofiane Hanni niet naar de Africa Cup ging, blijkt dat nu allemaal op een vergissing te stoelen.

Leekens maakte gisteren zijn voorselectie van 31 namen bekend en verrassend genoeg stond daar de naam van Sofiane Hanni niet tussen. "Ik ben zeer ontgoocheld", zei de aanvaller van Anderlecht daar deze morgen over. "Ik had wel gedacht dat ik basis van mijn prestaties er bij zou zijn. Ik wist er niks van. Het waren Algerijnse journalisten die het me gisteren voor de match vertelden. Ik denk wel dat ik nog altijd mijn plaats bij de nationale ploeg verdien."

Ontgoocheling die blijkbaar nergens nodig voor was, want vrijdagvoormiddag stuurde de Algerijnse bond een nieuwe lijst door en daar prijkte de naam van Hanni wel op. Blijkbaar ging het om een administratieve vergissing en had Leekens zelf een nieuwe lijst laten sturen.