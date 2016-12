Steve De Ridder legt na draw bij Standard het verschil uit met het Lokeren van enkele weken geleden

Lokeren kon met een gelukje toch met een punt richting Daknam na een flater van Standard-doelman Guillaume Hubert. Steve De Ridder is blij met de behaalde resultaten van de laatste weken én de aanpak van Runar Kristinsson.

"Ik denk dat Standard beter was en de beste kansen had", geeft De Ridder toe. "Maar aan de andere kant zijn er niet veel ploegen die hier verdiend komen winnen of een punt pakken. Als je hier een punt pakt, dan heb je het gewoon goed gedaan."

Lokeren staat na enkele prima weken opnieuw onder de mensen. "We pakten 11 op 15. Verdiend of niet, we mogen daar blij mee zijn", zegt de vleugelspeler. De Ridder is alleszins vol lof over de aanpak van coach Kristinsson. "Ik denk dat er verschillende jongens die daarvoor wat twijfelden, nu met vertrouwen spelen."

"We zijn tactisch en fysiek harder gaan werken" - Steve De Ridder

Het gaat er dus anders aan toe dan bij Georges Leekens. "Ik ben nooit iemand geweest die natrapt naar mensen. Laten we het er gewoon op houden dat de huidige staf en spelersgroep goed werk levert. We zijn tactisch en fysiek harder gaan werken. Voorlopig werpt dat zijn vruchten af."

Derby tegen Waasland-Beveren

"Nu moeten we het gewoon van week tot week bekijken. Het wordt leuk, want nu kunnen we naar boven kijken", aldus De Ridder, die met Lokeren maandag dé derby van het Waasland speelt. "Heel Lokeren kijkt uit naar die match, dus we mogen niet verliezen. We moeten winnen."