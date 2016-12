Uitstekend nieuws voor Tottenham-Belg

Na zijn volledige wedstrijd tegen Hull City moest Toby Alderweireld tegen het Burnley van Steven Defour echter opnieuw in de tribune plaatsnemen. Die problemen zijn nu van de baan. Ook Vincent Janssen is fit, enkel Lamela zal er niet bij zijn tegen Southampton.

TEAM NEWS: "@AlderweireldTob and @vincentjanssen will be available for @SouthamptonFC. It's only @ErikLamela that will still be out." pic.twitter.com/r7jTO9d0s7