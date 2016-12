Vadis Odjidja is goed bezig en krijgt prestigieuze prijs

door Manuel Gonzalez



Vadis Odjidja heeft zijn carrière helemaal geherlanceerd bij Legia Warschau. De middenvelder doet het er enorm goed en dat zien ze ook in Polen.

Vadis is verkozen tot beste speler van de heenronde in de Poolse eerste klasse. Bij Legia vrezen ze al dat hij tijdens de wintermercato gaat vertrekken, maar daar is geen sprake van. Zijn entourage wil de club bedanken voor het vertrouwen dat ze hadden in de 27-jarige ex-speler van onder meer Anderlecht en Club Brugge.

Hij blijft zeker tot het einde van het seizoen en daarna gaat men bekijken welke aanbiedingen er binnenkomen. Odjidja werd door Besnik Hasi naar Legia gehaald, maar die is intussen al een poosje ontslagen.