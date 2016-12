Won u gratis tickets voor de 'EXPO 125 jaar Club Brugge'?

door Redactie



Landskampioen Club Brugge viert dit seizoen zijn 125 jarig bestaan. Tijdens dit jubileumjaar stelt het zijn roemrijke geschiedenis uitgebreid tentoon tijdens de interactieve 'EXPO 125 jaar Club Brugge'. En jij kon er bij zijn, want wij gaven 20 duotickets weg!

Aan de hand van de grootste collectie Club-items ooit, nooit vertoonde beelden en historische verhalen komen de bezoekers op een interactieve alles te weten over de historiek van de Brugse voetbaltrots.

Deze interactieve ‘EXPO 125 jaar Club Brugge’ gaat door in de Stadshallen in het Belfort op de Markt van Brugge en is open van woensdag tem zondag van 10u tot 18u (maandag en dinsdag gesloten). Een bezoek aan de EXPO duurt ongeveer 1 uur en is uiterst geschikt voor bezoekers van 7 tot 77+ jaar. Klik hier voor meer informatie: www.clubbrugge.be/expo125jaar

