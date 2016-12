Anderlecht wil Essevee nog steeds geen cadeautjes geven en Deschacht komt er als pineut uit

Als ze Olivier Deschacht na Nieuwjaar aan de Gaverbeek willen zien spelen, zal het bestuur van de West-Vlamingen het niet makkelijk krijgen in de onderhandelingen met Anderlecht. Daar willen ze immers nog een transferprijs voor de bijna 36-jarige verdediger.

Als de situatie van Deschacht bij Anderlecht zich tegen de stage niet opgelost heeft, zal Anderlecht andere opties zoeken. Al willen ze het clubicoon een waardig afscheid gunnen bij de club, toch kunnen ze René Weiler niet verplichten hem op te nemen in de wedstrijdselectie. En dan komt een transfer toch wel meer in beeld. De pech voor Deschacht is dat het net Zulte Waregem is dat hem wil.

De relaties tussen de twee clubbesturen zijn serieus verzuurd. Als nu KV Mechelen, STVV of zelfs Oostende had komen aankloppen, hadden ze hem zo goed als gratis laten vertrekken. Omdat het Zulte Waregem is, wil paars-wit het onderste uit de kan halen. Ze verwijten Zulte Waregem immers om al iets te veel spelers zo goed als gratis te hebben weggehaald bij de club. En ook 'de zaak Thorgan Hazard' ligt hen nog zwaar op de maag.

In dubio

De Brusselaars zullen zich stug opstellen in het dossier en een transferprijs vragen. Deschacht zelf zit in dubio, want hij wou altijd al zijn carrière afsluiten bij de club van zijn hart. Maar hij wil zijn laatste halfjaar ook niet het meest duistere van zijn carrière laten worden.