Valencia met heel opmerkelijke kerstboodschap: "Sorry voor 2016"

Voor supporters van Valencia was 2016 geen jaar om met plezier aan terug te denken. De traditieclub zakte helemaal weg en moest zien hoe Atlético Madrid zich nog meer manifesteerde. Daardoor kwam de voorzitter nu met excuses.

Valencia staat immers pas op een dramatische zeventiende stek in de competitie. Voorzitter Layhoon Chan komt met excuses. "We willen ons excuseren voor een heel slecht jaar", begon ze. "We hopen dat de fans ons dit kunnen vergeven."

Ze sprak verder nog vertrouwen uit dat het in 2017 beter zal gaan. Bij Valencia speelt Zakaria Bakkali, maar de laatste maanden kwam hij niet vaak in actie. Bekijk hieronder de boodschap van Valencia. De tenenkrullend slechte uitspraak van het Spaans krijgt u er gratis bij.