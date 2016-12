Hazard met serieuze kater op het veld... en hij scoorde een hattrick

door Johan Walckiers

door

Eden Hazard kwam in 2012 met een serieuze kater het veld op tijdens de laatste match

Foto: © youtube

Eden Hazard eet wel eens graag een hamburger. De wereldster is een simpele jongen gebleven en verschijnt eigenlijk nooit in de tabloids. En niets is hem vreemd van het normale leven... Ook niet eens halfdronken op een wedstrijd aankomen.