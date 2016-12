Masterplan van het meesterbrein: vier spelers mogen weg bij club uit PO1 ... om plaats te maken voor gerichte versterkingen

Zulte Waregem zal het jaar 2016 afsluiten in de top-6, zoveel is duidelijk. Maar daarna komt een erg belangrijke wintermercato. Het lijkt er alvast op dat Francky Dury wel degelijk een goed plan heeft.

"Ik wil geen al te grote kern", klonk het al meermaals bij Francky Dury. Een groep van 30 spelers? Daar heeft hij niets aan. Toch hamerde hij de voorbije weken en maanden al meermaals op enkele gerichte versterkingen om competitief te zijn in de play-offs. "Een type Simon of Izquierdo is nodig om bovenaan mee te strijden."

Het moge wel duidelijk zijn: bij Essevee zullen er geen 5 spelers bijkomen, zolang er ook niet 5 zijn vertrokken. Dus moet er ook aan uitgaande zijde worden gekeken. Dat Bryan Verboom mag verkassen is wat dat betreft geen nieuws, hij kan ruimte maken voor een extra centrale verdediger. Olivier Deschacht werd genoemd, maar ook Dario Van Den Buijs staat nog op de radar.

Oulare wordt mogelijk teruggestuurd in de winter naar Watford, terwijl Het Nieuwsblad nu ook gewag maakt van een terugkeer van Igor Vetokele naar Charlton. Tel daarbij nog eens de verhuur van Brebels naar Cercle Brugge en er staan vier spelers in de etalage.

Zij moeten plaats maken voor 1 extra spits en 1 middenvelder (er zijn een aantal pistes, maar nog niets concreet) of winger die het verschil kan maken. Bouwwerken Gaverbeek kunnen in januari beginnen, de funderingen zijn alvast gelegd.