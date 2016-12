Nicolas Frutos is zowaar weer voetballer

door Redactie



Nicolas Frutos stopte zeven jaar geleden met profvoetbal omdat zijn lichaam het niet meer aankon. De 35-jarige Argentijn voelde het echter weer kriebelen en staat nu weer op het veld.

Frutos is een voetbaldier en houdt nog van het spelletje. Daarom heeft hij zich ook aangesloten bij de veteranen van SK Londerzeel. "Nadat Frutos naar één van onze wedstrijden was komen kijken, vroeg hij of hij onze nieuwe aanvaller mocht worden", zegt Wim Eeckelaers van de veteranen in HLN. "Uiteraard hebben we niet getwijfeld."

Na Nieuwjaar zal hij zijn eerste wedstrijd voor hen spelen. Bij Londerzeel spelen ook Anderlecht-teammanager Gunter Vanhandenhoven en Tom Caluwé, de T2 van KV Mechelen. Benieuwd of hij de weg naar doel nog altijd weet te vinden.