Sels, Mbemba en Mitrovic verkommeren op de Newcastle-bank, zo staan deze 'oude bekenden' er richting 2017 voor

Matz Sels, Chancel Mbemba en Aleksandar Mitrovic zaten afgelopen zaterdag uit bij Burton Albion broederlijk naast elkaar op de bank van Newcastle United. De drie gewezen JPL'ers zijn bij The Magpies op een zijspoor beland. Wat nu?

Matz Sels - alles op de FA cup of toch een verhuur?

Sels speelde eind november zoals voorzien de League Cup-match tegen Hull City. Daarin pakte hij, ondanks de uitschakeling, uit met enkele cruciale reddingen in de verlengingen. Sindsdien is de Rode Duivel zijn plaats weer kwijt aan Karl Darlow, keerde Rob Elliot terug uit blessure en bonkt Freddie Woodman op de deur.

En dus staat Sels voor een dilemma. Overweegt hij toch nog een tijdelijk vertrek, of vecht hij voor zijn plek? Manager Rafa Benitez wil hem alvast graag houden. Op 7 januari volgt een belangrijk FA Cup-duel met Bermingham. Als Newcastle zijn reeksgenoot weet uit te schakelen, is Sels verzekerd van enkele wedstrijden.

Aleksandar Mitrovic - afleggen tegen de man die ALTIJD scoort

Mitrovic delft het onderspit voor Dwight Gayle, de Engelsman die altijd scoort (17 goals in 18 matchen). Bovendien past de gewezen Anderlecht-spits als 2e man niet in de 4-4-1-1-formatie, Christian Atsu daarentegen wel. De Senegalese international trekt na nieuwjaar echter naar de Africa Cup en dus is de vraag of Benitez zijn systeem dan omgooit om Mitrogol in te passen.

En wat met de interesse van Swansea, Crystal Palace, West Ham en ook Napoli? Newcastle lijkt in de cruciale maanden richting promotie niet geneigd mee te werken aan een tijdelijk vertrek. Bovendien is Mitrovic nog steeds zeker van zijn plaats bij Servië en een van de populairste spelers bij de fans.

Chancel Mbemba - concurreren met ijzersterk centraal duo

Hetzelfde geldt overigens voor Chancel Mbemba. De Congolees die twee klassen te sterk was voor de Jupiler Pro League, lag vorig seizoen goed in de markt, maar moet nu zijn meerdere erkennen in het topduo Lascelles-Clark. De twee vormen een ijzersterke tandem waar Benitez niet aan sleutelt. Achter eventuele 'transferplannen' van Mbemba is het gissen. Zo gaf hij al maanden geen interviews meer over zijn persoonlijke situatie.