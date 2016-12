Vanhaezebrouck zwijgt een poosje: "Om de gemoederen te laten bedaren"

door Redactie



Hein Vanhaezebrouck heeft dit seizoen al verschillende keren het probleem met de arbitrage aangekaart en kreeg ook redelijk wat kritiek op de manier waarop hij dat soms deed. Verwacht werd dat hij na donderdag opnieuw ging uithalen, maar hij neemt zichzelf in bescherming.

Vanhaezebrouck zwijgt tot nader order. De coach van de Buffalo's zond donderdag na de match tegen Anderlecht ook al assistent Peter Balette naar de persconferentie en zal dat maandag, voor de match tegen Genk, ook doen. Vanhaezebrouck kreeg vrijdag een schorsingsvoorstel voor één speeldag nadat hij door ref Eric Lambrechts naar de tribune werd gestuurd, maar Gent gaat daar niet mee akkoord.

Nu wil hij even de gemoederen laten bedaren, vooral bij zichzelf. "Ik denk dat hij zichzelf wat rust wil gunnen om in alle sereniteit verder te werken", aldus voorzitter Ivan De Witte in HLN. "Of hij zichzelf wil beschermen? Ik denk het niet, maar de gemoederen gingen donderdag dermate de hoogte in dat iedereen best weer rustig wordt."