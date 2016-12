Geschorste speler breekt de stilte met volledige verhaal: "Het is een erg duur lijntje coke geworden"

door Redactie



Hij deed het niet eens zo slecht bij KV Mechelen in het seizoen 2015-2016. Op het middenveld werd hij stilaan belangrijk in het raderwerk van coach Jankovic. Maar een escapade in het nachtleven kwam hem wel érg duur te staan.

"Het ging allemaal erg snel", komt Van Damme nu in Het Nieuwsblad terug op de periode waarin hij in de fout ging. "Een appartement, een kindje, ... Serieuze veranderingen voor een gast van 24. En dan steek je zo'n stoot uit en zet je alles op het spel ..."

De speler die toen bij KV Mechelen het mooie weer maakte is ook erg eerlijk: "Natuurlijk had ik nog al eens een lijntje gesnoven. Je kan niet betrapt worden de enige keer dat je het doet. In mijn jonge jaren deed ik dat wel eens, maar deze keer was ik gewoon poepzat en liet ik me meeslepen. Ik was niet verslaafd, deed het niet elke dag of zo. Dat heb ik ook aan de club gezegd. Mooi dat ze me nog aan een minimumloon lieten meetrainen."

Maar toen viel het zware verdict: twee jaar geschorst. "En het is niet dat je beter gaat spelen van cocaïne. Ik was niet plots de Man van de Match. Als je dan ziet dat Sharapova strafvermindering kreeg voor iets wat echte doping is. Ach, ik wil op termijn opnieuw prof worden. Ik heb het zeker nog niet opgegeven."

Zijn dochtertje Faye is een belangrijke leidraad: "Ik zal altijd wel op café gaan, dat is mijn hobby. Soms moet de riem er ook eens af na een gewonnen wedstrijd of na het seizoen. Ik ben vaker thuis en braver geworden. Vanaf januari ga ik terug vol voor het voetbal, ik mik nog steeds op eerste klasse en wil in de zomer een contract versieren om vanaf 18 januari 2018 klaar te zijn om te spelen."