Vijfde seizoen bij Antwerp kan na maanden van blessureleed eindelijk beginnen voor Dom: "De laatste weken kreeg ik het erg moeilijk"

Ik pikte alle matchen en één training per week mee om bij de club betrokken te blijven - Joren Dom Deel deze quote:

"Ik probeerde wel bij de club betrokken te blijven door minstens één training per week te volgen en elke match mee te pikken. Maar hoe langer die inactiviteit duurde, hoe moeilijker ik het kreeg. Net omdat ik de ploeg niet kon helpen."

Ondertussen speelde Dom weer de volle 90 minuten tegen Tubeke en Lommel United. En voelt hij zich klaar om Antwerp mee aan de tweede periodetitel te helpen. "Ik heb tijdens mijn revalidatie misschien wel de meeste trainingsuren van iedereen geklopt. Ik ben volledig genezen. De dokters verzekerden me dat mijn knie weer 100 procent in orde is."